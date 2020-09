Tensioni in Val di Susa: lacrimogeni su No Tav nei sentieri

Sale la tensione in Val di Susa, dove il Movimento No Tav in occasione della ripartenza dei lavori di allargamento del cantiere della Torino-Lione ha ripreso la lotta.

Gli attivisti, circa un centinaio, si sono dati appuntamento alle 18 per raggiungere il presidio dei Mulini del torrente Clarea, ma la strada è stata interrotta da un jersey dopo un’ordinanza firmata nella notte dal Prefetto che rendeva off limits la zona.

Il presidio è rimasto all’interno della zona per oltre 24 ore e i No Tav partiti da Giaglione per portare i viveri ai compagni hanno dovuto percorrere i sentieri. Qui il lancio di lacrimogeni da parte delle Forze dell’Ordine, mentre un gruppo è riuscito a raggiungere il presidio accolto dai cori.

In aggiornamento