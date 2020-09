In corso Racconigi nuovo Punto Acqua Smat

E’ il tredicesimo Punto Acqua Smat della città di torino, quello che sarà inaugurato oggi in corso Racconigi, angolo corso Vittorio Emanuele II, e il secondo della Circoscrizione 3 dopo quello di corso Brunelleschi, attivo dal 2013.

Il chiosco distribuisce acqua naturale e gasata a temperatura ambiente o refrigerata, a chilometri zero: rappresenta infatti un ottimo modo per ridurre gli sprechi degli imballaggi.

Come da tradizione Smat anche per questo chiosco i primi 15 giorni di consumo saranno completamente gratuiti, poi resterà gratis il prelievo di acqua naturale e avrà un costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo quello dell’acqua gasata e per agevolare le operazioni di acquisto è stato installato anche un Pos per pagare con carta bancaria/postale o prepagata: le carte accettate sono quelle dei circuiti Pagobancomat, VISA, Maestro, Mastercard, dotate di lettura “contact-less”.

Il chiosco di corso Racconigi è anche “smart”: infatti è controllato a distanza dalla sede centrale grazie a strumentazioni che permettono sia di verificare eventuali manomissioni o danni, sia di tenere sotto controllo i dati tecnici dell’acqua e il volume della CO2 utilizzata.

Per informazioni è a disposizione, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il Numero Verde Assistenza Utenti 800 010 010 , mentre sul sito www.smatorino.it è possibile consultare l’elenco di tutti i Punti Acqua installati nel territorio dell’area metropolitana torinese, 183 in tutto.