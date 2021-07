Tav, cromo esavalente nei terreni di Salbertrand. La Procura indaga

Le condizioni ambientali di un terreno nella zona di Salbertrand sono al centro di un fascicolo di inchiesta della procura di Torino. Il fascicolo era già stato aperto nel 2019 con l’ipotesi di violazione delle norme in materia ambientale: allora la zona era stata messa sotto sequestro dalla guardia di finanza ed era stata poi dissequestrata l’anno successivo.

Ora l’attenzione sulla questione si riaccende dopo che il Comune di Salbertrand si è costituito parte offesa. Nel documento depositato in procura dall’Ente si osserva anche la presenza di cromo esavalente, altamente cancerogeno per l’uomo, nella falda freatica dei terreni che tra l’altro sarebbero interessati dai lavori Tav e in futuro potrebbero essere destinati alla fabbricazione dei conci per il cantiere.