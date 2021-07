Meno dosi in arrivo, campagna vaccinale a rischio per agosto

Il rischio è quello di bloccare la macchina della campagna vaccinale. Sono preoccupati il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Ricerca Covid Matteo Marnati per le minori scorte di vaccini previste per il prossimo mese.

“Non abbiamo problemi per luglio, ma per agosto – e questo vale per tutte le Regioni – perché ci sono meno dosi di Pfizer. Facciamo fatica per le seconde dosi” ha dichiarato Marnati

“Il presidente Cirio ha chiamato Figliuolo e Draghi spiegando che così si rischia di bloccare la macchina – ha aggiunto -. Siamo in attesa di una risposta per capire quante extradosi potranno dare al Piemonte, che è una regione performante”.

Marnati ha anche affrontato la questione del Green Pass che oltralpe Macron ha reso obbligatorio anche per entrare in bar, ristoranti e centri commerciali: “In Francia la situazione è più difficile, ci sono più contagi, sono indietro con i vaccini. Dovevano entrare a gamba tesa. Anche noi qualcosa di più dobbiamo farla, bisogna capire se si deve fare a livello governativo o regionale”, ha concluso l’assessore.