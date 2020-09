Tassa di soggiorno: versamento rinviato di un mese

Rinviato di un mese, dal 15 aprile al 15 maggio, il termine per il versamento della tassa di soggiorno da parte delle strutture ricettive torinesi. Lo ha stabilito un’ordinanza che verrà firmata nelle prossime ore dalla sindaca di Torino Chiara Appendino, visto le difficoltà del settore per causa dell’emergenza Coronaivrus, venendo così incontro alle richieste delle associazioni degli albergatori.

L’assessore al Turismo Alberto Sacco spiega che “si tratta di una misura finalizzata al sostegno del settore alberghiero, per contribuire a contrastare gli effetti negativi della crisi in un comparto trainante per l’attività economica del territorio. Considerato inoltre – aggiunge – che, in vista degli appuntamenti internazionali programmati a partire dal prossimo anno, per la Città di Torino è essenziale non solo mantenere, ma rafforzare l’offerta ricettiva”