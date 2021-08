Svastica sulla lapide dei partigiani a Venaria

Una svastica è stata disegnata su una lapide dedicata ai partigiani, a Venaria, nel Torinese.

Il simbolo nazista è stato scoperto domenica pomeriggio in largo Garibaldi. A denunciare quanto accaduto il sindaco Fabio Giulivi: “Questo pomeriggio mi hanno comunicato che è stata imbrattata la lapide dedicata alla memoria dei caduti partigiani in largo Garibaldi con una svastica incisa sul retro”.

“Abbiamo prontamente dato mandato alla municipalizzata del Comune Gesin di rimuovere questo scempio già di oggi – continua il primo cittadino -. Procederemo con denuncia formale alle autorità giudiziarie e con la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza di zona. Nessuno spazio per questi gesti vomitevoli!”