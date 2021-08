Striscione Torino Tricolore per ricordare Pietro Micca

È comparso ieri notte, di fronte alla statua dedicata a Pietro Micca, uno striscione firmato Torino Tricolore per ricordare l’eroe torinese nell’anniversario della sua eroica morte.

Nella notte di ieri, i volontari di Torino Tricolore hanno affisso uno striscione che recita: “Ricorda chi sei tu, Ricorda Pietro Micca” proprio per celebrare l’anniversario dell’eroico sacrificio del patriota piemontese.

“Sono passati più di trecento anni da questa impresa – ha dichiarato in una nota Torino Tricolore – eppure ancora oggi non dimentichiamo questo gesto temerario che ha bloccato l’avanzata dei francesi e probabilmente cambiato l’esito della battaglia.”

“È per noi di vitale importanza non dimenticare – prosegue la nota – chi ha dato tutto per difendere la propria nazione, anche a costo della vita. Micca è un esempio di coraggio, proprio quel coraggio che contraddistingue i piemontesi e gli italiani.”

“Oggi non siamo in guerra come allora, ma è bene ricordare chi ha dato la vita per la propria patria – concludono i sovranisti – perché, anche in periodi di pace, possono bastare gesti meno sciovinisti e alla portata di tutti per poter aiutare il proprio paese.”