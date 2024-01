Sulla Mole il volto di Sinner per festeggiare la vittoria agli Australian Open

Torino omaggia lo straordinario successo di Jannik Sinner, che dopo aver entusiasmato la città nell’ultima edizione delle Nitto ATP Finals ieri si è aggiudicato gli Australian Open. Questa sera sulla Mole verrà proiettata un’immagine con il suo volto, mentre i ponti del Po si illumineranno di arancione, il colore simbolo dei tifosi del tennista italiano.

Ma non è tutto. A poco più di due mesi dalla conclusione delle Nitto ATP Finals 2023, la Città desidera ringraziare il pubblico e i torinesi per lo straordinario entusiasmo dimostrato durante il torneo. Per condividere e tenere vivo il ricordo della manifestazione verrà data la possibilità di aggiudicarsi gratuitamente gli stendardi che hanno caratterizzato il look di piazze, vie e viali cittadini nelle ultime due edizioni del torneo. Quelli dell’edizione 2023, in particolare, presentano proprio il volto del tennista italiano, che dopo un percorso entusiasmante di quattro vittorie era giunto in finale nel torneo.

La procedura per aggiudicarsi l’iconico ricordo è semplicissima: basterà compilare il form online disponibile nel link che sarà pubblicato sulla home page del sito della Città di Torino a partire dalle ore 12 di giovedì 1 febbraio. In totale saranno messi a disposizione 782 stendardi, di cui 373 dell’edizione 2022 del torneo e 409 dell’edizione 2023.

I gadget verranno assegnati – al massimo uno per persona per ciascuna edizione – in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino a esaurimento. Gli aggiudicatari saranno successivamente contattati telefonicamente o via email e riceveranno le istruzioni necessarie per il ritiro.