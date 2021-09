Studenti No Green Pass in presidio al rettorato

Hanno occupato il rettorato dell’Università di Torino chiedendo un incontro con il rettore Stefano Genua una quarantina di studenti No Green Pass che protestano contro il certificato verde per l’ingresso in aula.

“Per l’ennesima volta la nostra università riapre senza che nulla di concreto sia stato fatto per permette il regolare rientro in sicurezza degli studenti. Il Green Pass non risolverà nessuna delle problematiche strutturali che affliggono le università ma far credere che se ritorneranno le chiusure e la dad sarà solo colpa dei docenti e degli studenti e dei loro comportamenti”, hanno spiegato.

Con i ragazzi anche Ugo Mattei, docente di Diritto e candidato sindaco per la lista ‘Futura’. Proprio lui li ha fatti entrare nonostante la sicurezza abbia tentato di fermarli chiedendo la certificazione. “Le non può fermarci ma solo avvisare della nostra presenza” si è rivolto così Mattei ottenendo l’accesso al cortile.

“Penso che quello che è stato fatto oggi sia altamente discriminatorio da parte del legislatore perché la condizione della persona vaccinata non è meno pericolosa per la salute degli studenti di quella di chi non è vaccinato” ha spiegato Mattei. “A parità di pericolosità e possibilità di diffondere infezione ci vuole una soluzione normativa non discriminatoria – aggiunge – Credo che università abbia dovere costituzionale di resistere”.