Studenti contro Unione Industriale: cariche e tensioni

Momenti di tensione durante il corteo degli studenti partiti da piazza XVIII dicembre. Arrivata davanti alla sede dell’Unione industriale di via Fanti i ragazzi hanno lanciato vernice rossa contro le vetrate del palazzo e sono riusciti ad aprire il cancello ed entrare nella sede. Qui sono stati fermati da carabinieri e polizia che hanno caricato e lanciato lacrimogeni.

Sono sette i feriti tra le forze dell’ordine, lo rende noto la Questura del capoluogo piemontese. Il corteo degli studenti, nel frattempo, si è spostato davanti agli uffici del Miur in corso Vittorio e proseguirà fino a piazza Castello e Palazzo Nuovo.

Cacciato dal corteo il leader No Green Pass Marco Liccione al grido di “Fascista qui non ti vogliamo”.