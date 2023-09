Fra i diversi parametri di cui tenere conto quando ci si rapporta alle slot machine online, ce n’è uno cruciale, ovvero la volatilità.

Si tratta di un concetto fondamentale spesso trascurato dai bettor principianti e comprendere il suo funzionamento è la base per chiunque voglia massimizzare le possibilità di vincita.

Perciò, di seguito vedremo strategie di gioco in base alla volatilità: come massimizzare le vincite nelle slot.

Cosa è la volatilità e perché è importante?

La volatilità è la misura del rischio associato a una determinata macchinetta online.

Un titolo ad alta volatilità, tende a pagare vincite più elevate, ma meno frequentemente. D’altro canto, un software a bassa volatilità offre vincite più ravvicinate, ma generalmente più contenute. Conoscere la volatilità di un prodotto, è quindi basilare per adattare la strategia di betting in modo ottimale.

Come identificare la volatilità di una macchinetta?

Identificare la volatilità di una slot machine, può essere un po’ complicato. Molti produttori di software non forniscono questa informazione direttamente. Tuttavia, ci sono diversi metodi per identificarla: uno dei modi più semplici è intrattenersi con le macchinette in modalità gratuita, se disponibili, e osservare la frequenza e l’entità delle vincite. Altri indizi possono essere trovati nelle recensioni online o nei forum di discussione dedicati al settore iGaming e alle nuove tecnologie.

Strategie per slot ad alta volatilità

Se decidi di provare una macchinetta ad alta volatilità, la strategia sarà principalmente orientata verso la pazienza e un bankroll ben definito. È consigliabile iniziare con puntate più basse e se vuoi approfondire, non perderti la guida di SpikeSlot per estendere il tempo di gioco e aumentare le chance di successo nelle tue attività di scommessa. Inoltre, essere consapevoli dei propri limiti è essenziale; poiché le vincite sono meno frequenti, è facile esaurire il proprio budget prima di trovare una combo vincente.

Un esempio di macchinetta ad alta volatilità è la Wanted Dead or a Wild della casa produttrice Hacksaw Gaming, con tema Western. Si esprime con un ritorno al giocatore pari a 96,38% e una possibile vincita massima pari a x12.500 volte il Bet.

Strategie per macchinette digitali a bassa volatilità

I prodotti a bassa volatilità propongono un gameplay più adatto a chi preferisce una sessione più duratura e meno rischiosa. In questo caso, è possibile iniziare con puntate superiori, in quanto le vincite frequenti permetteranno di mantenere un bilancio stabile. Tuttavia, è ancora fondamentale definire un bankroll e attenersi ad esso. L’obiettivo qui è di accumulare piccole vincite nel tempo, invece di puntare su una grande vincita.

Ricordiamo inoltre che è sempre bene intrattenersi moderatamente e con attenzione particolare a non spendere più di quanto non ci si possa permettere di perdere.

Utilizzare Bonus e promozioni

Indipendentemente dalla volatilità, l’uso di bonus e promozioni è una strategia efficace per massimizzare il successo. Molti casinò digitali offrono bonus di benvenuto, free spins e altre promozioni che possono essere utilizzate in modo tattico. Ad esempio, i giri free possono essere adoperati su macchinette ad alta volatilità per aumentare le chance di vincita, senza rischiare le monete sul conto di gioco.

Sintesi essenziale

In questa sede abbiamo discusso strategie di gioco in base alla volatilità: come massimizzare le vincite nelle slot. Comprendere questo parametro e la sua influenza sulle tattiche di betting è fondamentale per massimizzare il successo. Indipendentemente dal titolo, avere un bankroll definito e utilizzare bonus e promozioni, si traduce in maggiore efficacia nelle scommesse.

Questo, avendo sempre in mente che il gambling è una forma di intrattenimento e non un modo per fare soldi facili.