Strage sul lavoro a Torino, Lavolta e Furia: “Più ispezioni nei cantieri”

Paolo Furia segretario PD Piemonte e Enzo Lavolta responsabile lavoro PD Piemonte esprimono “sconcerto per la tremenda vicenda della precipitazione di una gru in via Genova a Torino. Sarà compito dello Spresal e della Magistratura indagare le cause del disastro. In generale occorre mettere in evidenza come le scadenze legate al bonus facciate e le incertezze sul superbonus 110% stiano imprimendo un’accelerata anomala e incontrollata ai cantieri edili, con difficoltà a reperire ponteggi, materiali e personale qualificato. Queste difficoltà possono spingere le aziende ad allestire troppo velocemente i cantieri e a smantellarli il prima possibile, determinando un aumento dei rischi per lavoratori e lavoratrici e anche per chi vive vicino a un cantiere”. “Oltre ai controlli fiscali, servono più ispezioni nei cantieri, specialmente in quelli negli affollati centri urbani, prestando particolare attenzione al lavoro nero, alla formazione e alla correttezza dei contratti applicati. Inoltre occorre garantire certezze sulla normativa. Il rilancio dell’edilizia e dell’economia post Covid non può avvenire sulla pelle di chi lavora”.