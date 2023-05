Spedizioni sicure con un occhio all’estetica: i prodotti più usati

L’avvento di Internet e di devices come gli smartphone o i tablet ha inevitabilmente modificato il modo di comunicare con gli altri. Da un lato ha accorciato le distanze e reso più veloce e semplice parlare anche con chi è distante, mandando nel dimenticatoio molte forme di comunicazione un tempo abituali. Mail, messaggi vocali, emoji hanno sostituito l’abitudine a mandare lettere o cartoline per parlare con persone lontane. Mentre nel mondo del lavoro i documenti possono essere facilmente condivisi e scambiati telematicamente o nei cloud.

Ciò però non deve far pensare a una fine dei servizi di spedizione, anzi essi hanno trovato una nuova valenza e un nuovo significato soprattutto grazie allo sviluppo dell’e-commerce.

Non solo i grandi rivenditori online, ma anche chi scambia o vende i prodotti che non usa più su siti di seconda mano, il cosiddetto “re-commerce”, potrebbe avere bisogno di inviare oggetti e in questo caso trovare anche il giusto confezionamento attraverso specifici articoli che consentano una spedizione in sicurezza.

La comodità delle scatole fustellate

Uno dei metodi più utilizzati per le proprie spedizioni è quello delle scatole fustellate. Scatole in cartone che possono avere diverse misure a seconda delle dimensioni di ciò che va spedito. Sono scatole montabili con coperchi che si adattano bene al contenuto ma nel contempo non lo comprimono troppo, aspetto molto utile per i prodotti più delicati.

Un altro vantaggio di queste scatole è che possono avere numerose declinazioni in termini di design: si va infatti da quelle del classico color cartone a versioni colorate e possono anche essere personalizzate con loghi o grafiche particolari che rendano subito riconoscibile il mittente a chi riceve il pacco.

La sicurezza delle buste imbottite

Un altro grande classico per spedire sono le buste imbottite. A differenza di quelle più “tradizionali” queste si riconoscono perché contengono delle imbottiture con bolle d’aria che permettono di proteggere il contenuto. Anche in questo caso le dimensioni possono variare, anche se ovviamente si prestano a invii di oggetti piccoli o sottili oppure di documenti e piccoli libri che non si devono rovinare.

Le buste imbottite sono estremamente personalizzabili in quanto a colore e tipologia dal momento che esistono anche quelle con finestra, e possono essere brandizzate con il proprio logo o altri particolari.

Questi articoli da spedizione sono inoltre un prezioso alleato in occasioni di eventi speciali come feste, ricorrenze e qualunque momento in cui si voglia inviare a qualcuno lontano un pensiero o regalo. In questo caso si può pensare a buste o scatole con disegni e scritte personalizzate per esempio per i doni di Natale, o in occasione di un matrimonio, di un battesimo o anche di un compleanno. A questo proposito può essere utile affidarsi a venditori, come siti specializzati, in cui è possibile acquistare grandi quantità di materiale a prezzi più competitivi. Senza contare che per impreziosire il vostro pacchetto potete anche aggiungere materiale di riempimento nel caso di scatole oppure etichette adesive chiudi-pacco di diversi modelli e disegni. L’ideale per rendere il vostro invio ancora più speciale!