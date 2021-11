Spaccio nei giardini di via Balbo, arresto nel weekend

Aveva con sé un panetto di 85 grammi di hashish e delle sigarette con involucri della medesima sostanza pronti allo smercio. La polizia ha scoperto un 38enne marocchino nei giardinetti di via Balbo, angolo via Guastalla.

L’uomo, che ha numerosi e precedenti specifici per spaccio, è stato sottoposto a perquisizione personale sul posto e sono state ritrovate le dose di droga ed è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.