Sostenibilità, Marangoni (Poste Italiane): “Impegno a migliorare”

(Adnkronos) – “L'impegno di Poste Italiane è al miglioramento e questo ce l'ha dimostrato anche la neonata certificazione ‘Parità di genere’, dove non abbiamo raggiunto il top del punteggio, ma il 96% che non è il 100%, quindi significa che dobbiamo migliorare ancora”. Sono le parole di Simonetta Marangoni, responsabile Presidio Sistemi di Gestione Poste Italiane, a margine dell’evento di presentazione del Rapporto Annuale dell’Esg Culture Lab 'La cultura della sostenibilità in Italia', a cura di Eikon, che ha coinvolto un campione nazionale rappresentativo di 1600 persone, tra i 18 e i 65 anni, e che ha rilevato la conoscenza e la percezione della sostenibilità e il coinvolgimento in 7 su 17 Obiettivi SDGs 2030. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/11/PILLOLA_MARANGONI.mp4"—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)