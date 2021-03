Sicari risponde a Versaci: “Sindaca libera di esprimere sua opinione”

Non tutti nel Movimento 5 Stelle la pensano come Fabio Versaci che questa mattina in un post su Facebook ha chiesto alla sindaca maggiore trasparenza e chiarezza visto che non si sarebbe mai confrontata con la sua maggioranza in merito alla possibile corsa unitaria di M5s e Partito Democratico alle prossime elezioni torinesi.

Il collega di Movimento e presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari risponde a Versaci e sostiene che “La sindaca esprime la sua opinione, ed è giustamente libera di farlo. Negli ultimi cinque anni tutti si sono permessi di esprimere opinioni, senza confrontarsi. Vale per la sindaca, vale per la Giunta, vale per i consiglieri. Quelle che stanno emergendo sono due opinioni decisamente agli antipodi, che verranno ulteriormente discusse con gli attivisti dove la sindaca ha già confermato la propria presenza per confrontarsi. Nessuno si sta negando al confronto”.

Già nelle scorse settimane Sicari aveva espresso il suo appoggio alle posizioni della sindaca sulla possibilità di cercare una convergenza fin dal primo turno. “Personalmente – rileva Sicari – mi colloco nel perimetro del Movimento 5 Stelle all’interno del quale è normale che vi siano più opinioni. La mia attività amministrativa di consigliere comunale va avanti nel merito dei provvedimenti che adotta la giunta, a prescindere dalle posizioni politiche che essi esprimono”.