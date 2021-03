Torino, alleanza M5s-Pd, Versaci: “Appendino sia trasparente o non andiamo avanti”

Il consigliere comunale del M5s, ed ex presidente del Consiglio torinese, Fabio Versaci chiede chiarezza alla sindaca Appendino che da ormai molte settimane sta lanciando messaggi in favore di un’alleanza tra Cinque Stelle e Partito Democratico che in realtà la base di entrambi gli schieramenti non accoglie con favore.

“Negli ultimi periodi mi sono spesso chiesto come si possono proseguire gli ultimi mesi di mandato con visioni politiche così differenti, per questo motivo sto davvero faticando a sostenere una Sindaca che non si confronta più con la sua maggioranza, tranne che sui giornali” scrive Versaci chiedendo pubblicamente alla sindaca “di essere trasparente il più possibile e dirci in che modo vuole costruire questa convergenza con un Partito Democratico locale che le sbatte sempre la porta in faccia. Oppure spera che i vertici Romani di PD e M5S ci impongano un alleanza?”.

Versaci osserva anche come l’alleanza con il Pd a Torino anziché rafforzare potrebbe indebolire il Movimento 5 Stelle: “Qui allearsi con il Pd darebbe al Movimento un risultato sotto la doppia cifra, vorrebbe dire contare poco e ambire giusto ad un paio di assessorati in caso di vittoria.Tra l’altro, cosa per niente scontata, perché questo suicidio poltico regalerebbe al centrodestra una compagna elettorale molto semplice. Il Movimento è la forza politica che dovrebbe rivendicare di più il lavoro di questi 5 anni, cosa che in una coalizione non riuscirà a fare in maniera decisa”.

Altra considerazione riguarda la figura del candidato sindaco: “Chi sarà questa figura che terrà uniti PD e Movimento che in questi anni si sono massacrati a vicenda?” si chiede Versaci. “Leggo i nomi di persone che hanno dei cv importanti ma quanto sapranno fare politica? In che modo figure cosiddette della società civile riusciranno a dialogare con le forze politiche che gli dovranno reggere la giunta? Perché spesso ci si dimentica che un Sindaco/a esiste perchè dei cosiglieri comunali, che si prendono le preferenze, mettendoci la faccia, gli danno questa possibilità”.

“Credo sia arrivato il momento di essere onesti sinceri, procedere in questa situazione per quanto mi riguarda è diventato impossibile” conclude Versaci.