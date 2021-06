Si butta contro auto per fingere incidente, denunciato per truffa

Si lanciava di proposito contro le auto che passavano per fingere di essere stato investito e ottenere un risarcimento per l’indicente. A far scoprire la truffa messa in atto da un italiano di 44 anni una donna che ha chiamato il 112 segnalando un soggetto “molesto” che tentava di buttarsi sotto i veicoli in transito nei pressi di piazza Vittorio a Torino.

Poco prima vittima del tentativo di truffa era stato un uomo che arrivato nei pressi dei portici di via Bonafous ha fermato l’auto per far attraversare i pedoni. Ma alla ripartenza ha sentito un colpo provenire dal retro del veicolo. Così ha accostato e ha trovato il 44enne che cercava di fargli credere di essere stato investito. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia che hanno fermato l’uomo che si era dato alla fuga e denunciato per tentata truffa.