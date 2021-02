Sgombero clochard, Lo Russo: “Pochezza etica”

Il capogruppo del Partito Democratico in Sala Rossa a Torino, Stefano Lo Russo, commenta la notizia del blitz dei vigili urbani che hanno allontanato i clochard presenti nelle vie del centro città.

“In un momento così delicato per la nostra comunità e per la tenuta sociale della città, azioni esercitate con tali modalità, dal forte contenuto simbolico non solo sono umilianti e pressoché inutili per le persone coinvolte ma anche inefficaci per la soluzione dei loro problemi e anche per il decoro urbano. Prendersela con i più fragili denota una pochezza etica e umana prima ancora che politica che non fa onore alla tradizione di solidarietà e inclusione che caratterizza Torino”, ha affermato Lo Russo.

Una polemica che si inserisce sulla scia di quanto già accaduto ieri quanto nella proposta di modifica del regolamento per la tutela degli animali è stata introdotta la richiesta di allontanare i cani da chi fa accattonaggio. Tanto che la stessa sindaca era dovuta intervenire precisando che non si tratta di togliere agli homeless gli animali.