Scritte contro l’infettivologo Bassetti a Saulze d’Oulx

Scritte contro l’infettivologo Matteo Bassetti sulle strade di Saulze d’Oulx dove il medico è atteso in giornata per il convegno “Punti di vista sul virus e sulla pandemia” alle 21 al teatro d’Où durante il quale sarà anche proclamato cittadino onorario.

«Bassetti sei vergogna e disonore», «Servo del capitale», «Bassetti terrorista», «Coviddiota», «Green Pass = ricatto = discriminazione» sono le scritte comparse sui muri e sulle strade con una bomboletta di vernice spray senza firme né rivendicazioni. Già ieri i No Green Pass sui social avevano lanciato l’appello alla mobilitazione dandosi appuntamento alle 18 in piazza III Reggimento Alpini per un momento di protesta.