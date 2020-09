San Giovanni, musei aperti e monumenti illuminati in attesa dei droni nella Mole

Niente Farò e niente spettacolo serale in piazza. Ma nonostante le limitazioni resesi necessarie per l’emergenza Coronavirus la giornata di San Giovanni offrirà comunque momenti di svago e attività per i torinesi.

Infatti, saranno aperti molti musei, tra cui i Musei Reali, Palazzo Madama, Gam e Mao, il Museo Egizio, la Pinacoteca Albertina, il Museo Nazionale del Risorgimento, Camera, la Fondazione Accorsi Ometto, la Cupola della Basilica di Superga, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la Palazzina di Stupinigi e la Reggia di Venaria.

- Advertisement -

Mentre Confesercenti ha lanciato la proposta di tenere aperti i negozi fino a mezzanotte: un’occasione per commercianti e clienti per esprimere al propria volontà di ripresa e riconquistare la città.

- Advertisement -

Alle 10.30 del mattino al tradizionale Messa solenne in Duomo, mentre alle 12.15 a Palazzo di Città saranno conferite le nomine ai sette Ambasciatori delle eccellenze di Torino e del suo territorio: personalità che si sono distinte per le loro esperienze umane e professionali.

Fasci di luce invece saranno proiettati verso il cielo in tre differenti luoghi cittadini: Superga, Monte dei Cappuccini e Lingotto. Mentre la Mole diventerà un cinema a cielo aperto con i quattro lati della cupola che si animeranno contemporaneamente con uno spettacolo, della durata di 20 minuti: un omaggio alla Torino cinematografica, al cinema italiano e alle grandi star internazionali di tutti i tempi, in un montaggio serrato e visionario realizzato da Donato Sansone.

Niente spettacolo all’aperto ma un’esibizione all’interno della Mole che sarà trasmessa in diretta Tv delle 21.30, insieme agli spettacoli di Genova e Firenze. Gli artisti dello show torinese, ospitato all’interno della Mole Antonelliana saranno: Luciana Littizzetto, Niccolò Fabi, Eugenio in Via di Gioia, Guido Catalano, Suor Cristina l’orchestra del Teatro Regio di Torino, il Maestro Andrea Bacchetti con un omaggio a Ezio Bosso; il poeta Guido Catalano; Christian Greco, Direttore del Museo Egizio, Alessandro Barbero, il Maestro Bruno Santori e il Professor Curnis.

La serata terminerà con il dj set di Ema Stockholma, prima in diretta tv, successivamente in streaming sulla piattaforma digitale www.sangiovannix3.it sulla pagina Facebook della Città di Torino.