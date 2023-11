Salute, Vaia: “Vaccino strumento per vivere bene da appuntare sul calendario”

(Adnkronos) – “Non ci sottoponiamo alla vaccinazione perché obbligati ma perché abbiamo capito che è importante tanto quanto fare attività motoria, mangiare bene. Pensiamo ad un calendario della salute in cui si annotano gli appuntamenti più importanti, tra cui le vaccinazioni”. Lo ha dichiarato Francesco Vaia, direttore generale Istituto Nazionale Malattie Infettive “L. Spallanzani”, in occasione della conferenza “InnovaCtion: ricerca, innovazione e cambiamento per la salute del futuro” promossa da GSK. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/11/Vaia_pillola.mp4"—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)