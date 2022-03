Rottura Juve-Dybala. Ora si punta a Zaniolo

Paulo Dybala il prossimo anno non indosserà più la maglia bianconera. L’accordo non è stato trovato e il numero dieci argentino lascerà la Juventus al termine della stagione. Dopo due ore di confronto tra la società e l’entourage del giocatore la rottura è stata ufficializzata non essendoci più le condizioni per trattare l’accordo di rinnovo e quindi Dybala, che non fa più del progetto Juve, andrà via a parametro zero. L’accordo sembrava raggiunto mesi fa con otto milioni di base più altri due di bonus. Ma ad influire sulla decisione i troppi infortuni del giocatore, che ha saltato ben quindici gare. Per il futuro la Juventus a questo punto avrebbe un forte interesse per il campioncino della Roma Zaniolo, che ieri nel derby con la Lazio è rimasto in panchina.