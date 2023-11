Recensione Honor 90: Il Miglior Telefono Android Di Fascia Media 2023

Honor è una marca recente, che si è già costruita una solida reputazione nel mercato europeo. Alcuni dei suoi smartphone di punta hanno retto il confronto con i top di gamma di marchi molto più noti. Sono però i suoi mid-range ad avergli fatto guadagnare notevole popolarità, grazie al loro straordinario rapporto qualità prezzo. L’Honor 90, lanciato nel luglio 2023, può essere considerato ad oggi il miglior Android di fascia media del 2023. Vediamo nel dettaglio quali sono i suoi punti forti.

Design e dimensioni

L’Honor 90 è uno smartphone che si fa notare sia per le sue prestazioni che per il suo design elegante. Con dimensioni di 161,9 x 74,1 x 7,8 mm e un peso di 183 g, è un dispositivo sottile e leggero che si adatta comodamente alla mano. Resta pratico e maneggevole, anche durante le sessioni di utilizzo più lunghe. I materiali di costruzione sono di alta qualità, il che conferisce all’Honor 90 robustezza e durata. È disponibile in quattro affascinanti colori: Peacock Blue, Emerald Green, Diamond Silver e Midnight Black; si adatta, quindi, allo stile di ogni utente.

Display ultra definito

Una delle caratteristiche più impressionanti dell’Honor 90 è il suo schermo OLED da 6,7 ​ con una risoluzione di 2664×1200 pixel. La luminosità massima di 1.600 nit e il supporto per una frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantiscono una visualizzazione fluida e chiara, sia che tu stia guardando video, sfogliando il web o giocando. Le immagini sono sempre nitide e i colori vividi, questo rende l’esperienza visiva un vero piacere.

Il display è anche dotato di una tecnologia di riduzione della frequenza di impulsi PWM a 3.840 Hz che contribuisce a ridurre l’affaticamento degli occhi, il che lo rende ideale per lunghe sessioni di utilizzo. Il design curvo aggiunge un tocco di eleganza in più.

Fotografie sensazionali

L’Honor 90 è dotato di un sistema potente di fotocamere che catturano immagini straordinarie in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale da 50 MP rende selfie di alta qualità. Il sistema di fotocamere posteriori, invece, è composto da una fotocamera ultra-nitida da 200 MP (f/1.9), una fotocamera ultra grandangolare e macro da 12 MP (f/2.2) e una fotocamera di profondità da 2 MP (f/2.4). Questa combinazione di fotocamere consente di catturare dettagli nitidi, scatti grandangolari e foto artistiche con effetto bokeh.

Le fotocamere dell’Honor 90 sono in grado di catturare immagini sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all’apertura luminosa e al supporto della stabilizzazione dell’immagine. La qualità delle foto è impressionante e soddisferà sicuramente gli amanti della fotografia.

Prestazioni al top

L’Honor 90 è alimentato da un processore Snapdragon 7 di prima generazione, che lo rende uno smartphone veloce, fluido e reattivo, in grado di eseguire facilmente applicazioni pesanti, giochi e multitasking. Il sistema operativo Android 13, combinato all’interfaccia MagicOS 7.1 lo rende facile e intuitivo da utilizzare. Per quanto riguarda RAM e ROM, l’Honor 90 è disponibile in due varianti: 8+256GB e 12+512 GB. Ogni utente può scegliere la configurazione che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Autonomia e ricarica rapida

La batteria è un altro punto di forza dell’Honor 90. Con una capacità di 5.100 mAh, è possibile passare l’intera giornata senza preoccuparsi di rimanere senza carica. L’Honor 90 supporta la ricarica rapida tramite cavo da 66 W, il che significa che è possibile ricaricare rapidamente il telefono quando è necessario. Questo è utile quando si ha poco tempo a disposizione ma si ha la necessità di avere il telefono carico in poco tempo.

Conclusione