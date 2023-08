Quanto influisce l’uso del condizionatore sulla bolletta dei Piemontesi? 

L’uso dei condizionatori durante i mesi caldi può apportare comfort e sollievo per sopportare le temperature elevate dei mesi estivi.

Tuttavia, se l’uso dei condizionatori durante i mesi caldi porta comfort, è anche importante essere consapevoli dell’impatto sui costi energetici. Nel contesto di Torino e del Piemonte, dove le estati possono essere anche molto calde, il consumo energetico dei condizionatori può influenzare le bollette.

I piemontesi fanno largo ricorso ai condizionatori ad aria per rinfrescare uffici e case private. Ciò è anche dovuto al fatto che spesso le case dei privati sono prive di un buon isolamento termico.

Ma, con un uso ottimizzato e strategie di efficienza energetica, è possibile ridurre l’impatto finanziario mentre si gode ancora dei benefici del raffreddamento domestico.

Condizionatori e bollette energetiche

I condizionatori svolgono un ruolo fondamentale nell’abbassare la temperatura interna delle abitazioni durante le giornate calde. Tuttavia, il comfort offerto da questi apparecchi comporta un consumo di energia che può riflettersi sulle bollette energetiche.

Il consumo energetico di un condizionatore dipende da vari fattori, tra cui la potenza dell’unità, la durata dell’uso giornaliero e l’efficienza energetica del modello. I modelli più efficienti dal punto di vista energetico tendono a consumare meno energia per produrre lo stesso raffreddamento.

Nel contesto di Torino e del Piemonte, dove le stati possono diventare particolarmente calde, l’uso prolungato dei condizionatori può avere un impatto significativo sui costi energetici. Le temperature elevate richiedono un funzionamento costante dei condizionatori, portando a un aumento del consumo energetico.

Le tariffe energetiche possono variare a seconda del fornitore e del tipo di tariffa scelta. Alcuni fornitori offrono tariffe differenziate in base all’orario di utilizzo. È importante considerare quale tipo di tariffa può essere più vantaggioso per chi fa un uso intensivo dei condizionatori.

Se cerchi un modo per trovare le tariffe migliori, puoi leggere anche l’articolo di Chetariffa.it su come individuare i gestori luce e gas più convenienti .

Quanto costa usare il condizionatore a Torino e in Piemonte?

Il costo dell’utilizzo del condizionatore varia a seconda di una serie di fattori, tra cui la classe energetica dell’apparecchio, la sua potenza, il tempo di utilizzo e la temperatura dell’ambiente in cui viene utilizzato.

Il Piemonte consuma in media 2843 kilowattora (kWh) di energia elettrica all’anno. Nel periodo estivo, con temperature superiori ai 25 gradi, si registrano 114 giorni di utilizzo del condizionatore. In totale, il condizionatore viene utilizzato per 694 ore, con un consumo medio di 416 kWh. Ciò significa, quindi, che il condizionatore rappresenta il 15% del consumo totale di energia elettrica in Piemonte.

In più, il costo medio del condizionatore in maggior tutela è di 130 euro all’anno. In libero mercato, invece, il costo medio è di 104 euro all’anno. Questo significa che il risparmio possibile passando al libero mercato è di 25 euro all’anno.

Tuttavia, il costo dell’utilizzo del condizionatore può essere ridotto utilizzando un apparecchio di classe energetica superiore, utilizzandolo solo quando necessario e impostando una temperatura non troppo bassa.

Per ridurre i consumi, inoltre, è importante seguire alcuni utili consigli, tra cui:

Scegliere un condizionatore di classe energetica A o superiore

Utilizzare il condizionatore solo quando necessario

Impostare una temperatura non troppo bassa

Pulire regolarmente i filtri del condizionatore

Installare un condizionatore di dimensioni adeguate alla stanza in cui verrà utilizzato

Ma oltre alla manutenzione regolare per mantenere i condizionatori puliti e sottoposti a manutenzione regolare può assicurare un funzionamento efficiente, è anche indispensabile adoperarsi per ottenere un buon isolamento termico.

Assicurarsi che l’isolamento termico della casa sia adeguato può aiutare a trattenere il fresco all’interno, riducendo la necessità di utilizzare il condizionatore. Per questo è importante lavorare per migliorare in generale l’aspetto strutturale dell’abitazione, anche evitando spifferi e dispersioni dell’aria fresca dei condizionatori.

Di conseguenza, è necessario anche avere dei buoni infissi.