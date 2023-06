Quali piante grasse da interno per un appartamento poco illuminato?

Tra i modelli di piante sicuramente più suggestive e adatte anche a uno scopo decorativo vi sono le piante grasse. Una tipologia di vegetale che unisce diverse specie e che possono avere dimensioni e forme molto diverse tra di loro ma sempre molto belle e particolari, così come lo è la loro fioritura.

Le piante grasse richiedono molto sole e molto caldo, la loro collocazione naturale è dunque nei climi mediterranei e soprattutto nei giardini. Ma se vivete in un appartamento non disperate: con alcune accortezze potrete comunque permettervi delle piante grasse che diano un tocco di colore ed eleganza alla casa.

CONSIGLI PER CURARE LE PIANTE GRASSE IN APPARTAMENTO



Dai molto conosciuti cactus, alla benefica Aloe fino alla pianta del Serpente sono alcune delle tipologie di piante grasse che più si adattano a stare all’interno di una abitazione. Con alcune accortezze: oltre a verificare sempre che la temperatura sia superiore ai 13 gradi, è necessario dare loro quanta più luce possibile. Per cui anche se il vostro appartamento è buio mettetela su un davanzale o vicino a una finestra. Non sarà necessaria un’esposizione diretta al sole, ma di sicuro quanta più luce possibile. E attenzione anche alla quantità d’acqua, soprattutto nella stagione calda va innaffiata ogni volta che vedere il terreno secco.

COSTRUIRE UN PICCOLO GIARDINO CASALINGO



Le piante grasse che ospiterete in casa possono essere lo spunto per costruire un angolo di giardino nel vostro appartamento. Anche tra quattro mura infatti si può pensare di decorare, allestire e arredare lo spazio per realizzare un luogo all’insegna della natura e del relax. Per esempio basta qualche pianta e un poltrona sospesa da giardino per creare un’atmosfera magica che farà sembrare di essere all’aria aperta.

Si tratta infondo di un’alternativa alla classica sdraio da giardino che mal si sposerebbe all’interno di una abitazione percè la farebbe subito risultare poco curata. La poltrano sospesa invece unisce confort e ricercatezza dando un tocco accogliente ed nel contempo esotico alla tua casa. Posizionata in un angolo vicino a una finestra e alle piante grasse di cui vi prendete scura, e accessoriata con dei cuscini, può creare un ambiente unico e apprezzato anche da chi vi farà visita.

TRA RELAX E NATURA



Provare per credere. Allestire questo piccolo angolo all’interno della propria casa può rappresentare un’occasione non solo per rendere unico il proprio appartamento ma anche per staccare dalla quotidianità e farsi coccolare dai colori delle proprie piante e dalla comodità della poltrona sospesa che per la sua stessa forma ergonomica favorisce il rilassamento e il benessere, soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro e la frenesia della vita moderna.

Benessere a cui contribuiscono anche le piante grasse, che oltre ad essere belle esteticamente hanno importanti proprietà: esse infatti svolgono una importante funzione purificatrice dell’aria di casa eliminando tossine, le radiazione elettromagnetiche e l’inquinamento emesso della automobili. Questo perchè, a differenza di altri tipi di piante, quelle grasse continuano a produrre ossigeno anche durante la notte donandoci aria pulita. Secondo recenti studi inoltre le piante grasse regolano l’umidità dei luoghi chiusi in cui si trovano e in questo sono particolarmente utili per prevenire i malanni di stagione come influenze e raffreddori o anche allergie.

Insomma, avete visto come ci vuole davvero poco per realizzare un piccolo spazio di benessere anche in un appartamento in cui non pensavate fosse possibile. E tutto può avvenire con poche semplici mosse alla portata di tutti. E se non siete dei pollici verdi tranquilli che potrete diventarlo senza troppe difficoltà: le piante grasse si fanno curare con semplicità e facilità. Mentre di sicuro una volta trovato il modello di poltrona sospesa che fa per voi e per il vostro ambiente casalingo di certo non la lascerete mai più, immergendovi in un momento di lettura, o in un sonno ristoratore, tra le piante del vostro giardino casalingo.