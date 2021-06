Prospettive in arrivo su NetfliX

La globale pandemia di COVID-19 ha colpito molto forte l’industria cinematografica e televisiva . Ogni singola produzione, che secondo i piani avverrebbe stata girare in marzo 2020 e stata interrotta e rimandata. Ma ora, dopo diversi mesi, molte produzioni stanno lentamente tornando in vita e direttori stanno fissando le date per quando faranno le telecamere rotolare di nuovo.

Cosa ci aspetta in Novembre di 2020

Possiamo rivelare in esclusiva che in arrivo su Netflix, esattamente negli Stati Uniti Il 2 novembre, è “Prospect”, un film di fantascienza uscito per la prima volta nel 2018. Christopher Caldwell e Zeek Earl sono autore e direttore di questo film. Christopher e Zeek sono anche famosi per aver creato un’altra gemma sottovalutata, “In the Pines”, che e stato il loro più grande progetto fino ad oggi.

Prospect (2018) – e un thriller di fantascienza con Pedro Pascal su una coppia di padre e figlia che si dirigono verso una luna misteriosa per raccogliere risorse preziose.

Alien Xmas (2020) N – Christmas feature film about aliens attempting to steal Earth’s gravity.

A Queen Is Born (Season 1) N – Portuguese reality series featuring two drag queens that’s essentially Drag Race – rumored for November 11th.

Mosul (2020) N – The Russo Brothers help produced this action war movie.

The Mess You Leave Behind (Season 1) N – Spanish TV mystery series from Carlos Montero – rumored for November 12th

Uno dei più aspettati serie TV su Britannia. The Crown (Stagione 4) N – L’ultima stagione per Olivia Colman nel ruolo della Regina Elisabetta che consegnerà le redini. Le nuove epiche stagioni ci presenteranno la principessa Diana e Margaret Thatcher.

Film e serie TV più aspettate nel 2020 – 2021 su Netflix

Red Notice

Red Notice di Netflix è un film thriller / rapina di prossima uscita diretto da Marshall Thurber (Central Intelligence, Skyscraper). È interpretato da un impressionante cast di serie A con Dwayne “The Rock” Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. La trama ruota attorno a un agente dell’Interpol (Dwayne Johnson) che è considerato il miglior tracker del mondo dai suoi colleghi. Gal Gadot interpreta il ladro d’arte più ricercato al mondo che il personaggio di Johnson deve scovare a tutti i costi.

Red Notice è attualmente programmato per iniziare la produzione nel settembre 2020 e si prevede che si svolgerà in città europee come Roma, Italia e Londra, Regno Unito.

Data di rilascio prevista: fine 2021

The Gray Man

Tratto dall’omonimo romanzo dell’autore Mark Greaney di Jack Ryan, The Grey Man di Netflix è destinato a essere il primo capitolo di una serie di film thriller di spionaggio prodotti e diretti da Joe e Anthony Russo. Il duo Avengers: Endgame ha sviluppato questo film per diversi anni prima che iniziasse ad andare avanti. The Grey Man sarà interpretato da Ryan Gosling nei panni di Court Gentry, un ex agente della CIA braccato dal suo ex collega della CIA Lloyd Hansen (Chris Evans).

La produzione di The Grey Man inizierà attualmente nel gennaio 2021.

Data di rilascio prevista: 2021/2022

The Adam Project

Precedentemente intitolato Our Name Is Adam e interpretato da Tom Cruise, The Adam Project è entrato e uscito dallo sviluppo dal 2012. Poiché il progetto è stato acquisito da Netflix all’inizio di quest’anno, sta andando avanti con Ryan Reynolds come uno dei due protagonisti. The Adam Project è un film di fantascienza sui viaggi nel tempo che racconta la storia del giovane Adam Reed che un giorno scopre una vecchia versione ferita di se stesso (Ryan Reynolds) nel suo garage. Insieme si imbarcano in un’avventura per salvare il padre e salvare il mondo.

The Adam Project inizierà la produzione nel novembre 2020.

Data di rilascio prevista: 2021/2022