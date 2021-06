Puoi guadagnarti da vivere con i casinò online?

Il sogno di molti giocatori d’azzardo è quello di poter lasciare il loro noioso lavoro e guadagnarsi da vivere con il casinò online. La verità è che molte persone cercano questa fonte di guadagno ma solo una piccola percentuale di esse è in grado di farlo. Affrontare molte sfide, fare delle scommesse corrette, avere un buon bankroll a disposizione è in questo caso fondamentale affinché il sogno diventi reale.

Crea un buon bankroll

Se vuoi guadagnarti da vivere giocando d’azzardo devi avere innanzitutto un buon bankroll. Tutte le forme di gioco d’azzardo hanno infatti alti e bassi per cui vincere costantemente non è praticamente possibile.

Il tuo bankroll è dunque la linfa vitale della tua carriera nel gioco d’azzardo, pe cui se non hai soldi da rischiare, non puoi certamente guadagnarne altri. È importante inoltre che tu abbia abbastanza soldi in modo da poter superare le serie di vittorie e sconfitte e lasciare che il vantaggio a lungo termine lavori a tuo favore.

Ovviamente per ottenere le migliori combinazioni vincenti devi scegliere un sito che possa garantirle e magari optando per i casino non AAMS che sono molto più remunerativi rispetto a quelli regolati in Italia dallo stesso ente.

Premesso ciò, nel caso prevedi ad esempio di di guadagnare 50.000 euro all’anno, devi essere in grado di prelevare 1.000 euro dal tuo bankroll ogni settimana.

Questo significa che deve essere abbastanza grande da consentirti scommesse altrettanto importanti.

Sfrutta qualche vantaggio del casinò online

Per guadagnarti da vivere centrando i suddetti 50.000 euro all’anno giocando d’azzardo, devi trovare situazioni in cui puoi ottenere un vantaggio a lungo termine.

I giochi da casinò e d’azzardo in tal senso sono progettati per accontentarti; infatti ad esempio il Blackjack è un gioco strutturato in modo che le regole della casa cambino il vantaggio.

Inoltre si gioca con uno specifico set di carte e questo ti dà l’opportunità di tenere traccia del rapporto tra quelle alte e basse e variare le dimensioni della puntata in modo da poter ottenere un vantaggio a lungo termine.

Anche il poker è un gioco unico poiché invece di giocare contro la casa, giochi contro gli altri giocatori e la casa stessa prende una piccola parte da ogni piatto.

Questo crea un’opportunità in cui puoi ottenere un vantaggio a lungo termine se puoi giocare meglio della maggior parte dei tuoi avversari.

Infine non sottovalutare le scommesse sportive che sono l’altra area in cui poche persone sono in grado di creare un vantaggio a lungo termine. Le linee di scommessa sono infatti impostate dai bookmaker e talvolta cambiano in base alla quantità di denaro scommessa sul gioco.

Ciò può creare opportunità per gli scommettitori sportivi intelligenti di trovare giochi che offrono valore da una parte o dall’altra.

Se riesci a identificare un numero sufficiente di giochi con valore e puoi scommettere abbastanza su ognuno di essi, puoi ottenere sicuramente un profitto a lungo termine e di conseguenza incrementare il tuo fondo cassa.

Gioca possibilmente a tempo pieno

Se hai intenzione di guadagnarti da vivere con i casinò online devi sape che indipendentemente se ti diverte giocare a blackjack, a poker o scommettere sugli sport, devi essere costante e giocare a tempo pieno.

In tal modo sarà anche meno faticoso raggiungere l’obiettivo dei 50.000 euro all’anno guadagnando magari solo 10 euro ogni ora. Se tuttavia intendi guadagnare 1.000 euro a settimana, devi giocare per almeno 100 ore.

Questa è tuttavia un’opzione difficile da gestire soprattutto mentalmente e fisicamente e probabilmente ti esaurirai rapidamente se proverai a farlo. In riferimento a ciò, il consiglio è invece quello di programmare giocate per circa 40 ore a settimana.

Cerca delle slot con molti round bonus

Per raggiungere l’obiettivo che ti sei prefissato e cioè quello di guadagnarti da vivere con i casinò online, il consiglio è di sceglierne uno che oltre ad avere un ottimo RTP, offra anche una serie di round bonus.

Questi ultimi infatti ti permetteranno di fare delle puntate del tutto gratuite e nel contempo potranno regalarti vincite extra che si andranno ad aggiungere a quelle standard che saranno stabilite di volta in volta in relazione alla puntata che effettuerai e alle combinazioni generate sui rulli della slot.