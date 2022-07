Processo “Re dei concerti”: udienza rinviata a novembre 

Prima udienza del maxi-processo che vede al centro la figura di Giulio Muttoni, ex patron della società promotrice di spettacoli e grandi eventi musicali Set Up Live. Fra i numerosi episodi contestati dall’accusa, rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta e dal pm Gianfranco Colace, figurano scambi di favori e regali con politici e componenti delle forze dell’ordine. Nell’elenco degli imputati oltre a Muttoni figura anche l’ex senatore dem Stefano Esposito, entrambi oggi presenti in aula.

Dopo le prime incombenze i giudici hanno aggiornato il processo a novembre. Su richiesta di uno dei difensori, l’avvocato Mauro Anetrini, la posizione di un imputato è stata stralciata per un problema di notifica della data di inizio dell’udienza preliminare: le persone chiamate in causa passano così da 22 a 21.