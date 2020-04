Primo caso di Coronavirus in Yemen

Le autorità sanitarie yemenite confermano la scoperta del primo caso del nuovo coronavirus nel paese, devastato dalla brutale aggressione dell’Arabia Saudita.

Nonostante questa tregua, né le razzie saudite né la massiccia spedizione di armi dai paesi occidentali si sono fermate. Finora, i funzionari yemeniti stimano che i sauditi abbiano violato il loro cessate il fuoco 99 volte.

L’Arabia Saudita bombarda lo Yemen dopo aver dichiarato un cessate il fuoco

Sin dall’inizio, i responsabili di Ansarolá erano sospettosi delle intenzioni dei sauditi e hanno avvertito che l’annuncio era uno stratagemma del regno arabo per rafforzare la sua posizione internazionale.

“Questo annuncio non esprime una reale intenzione di raggiungere la pace. I sauditi usano ancora le forze aeree, terrestri e navali per intensificare l’assedio allo Yemen. Questo annuncio è solo per ripristinare (le loro posizioni), per chiudere i ranghi ”, ha affermato Muhamad al-Bujaiti, membro del Consiglio politico di Ansarolá.

L’Arabia Saudita, nel marzo 2015, ha iniziato una guerra contro il suo vicino meridionale, che finora ha causato almeno 100.000 morti, secondo i dati ufficiali yemeniti. Le Nazioni Unite stimano che oltre 24 milioni di persone nello Yemen hanno urgentemente bisogno di aiuti umanitari, compresi circa 10 milioni già sull’orlo della carestia.

