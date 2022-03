Prime nomine di Lo Russo: Luca Cassiani amministratore di Fct 

Inizia il mese caldo delle nomine per il sindaco Lo Russo chiamato a individuare una sessantina di nomi per partecipate, enti e fondazioni

Si parte Fct Holding Spa, la società finanziaria che ha come socio unico il Comune di Torino e attraverso cui la Città detiene alcune partecipazioni strategiche, come il 13% di Iren o il 100% di Gtt (Gruppo torinese trasporti). Il primo cittadino ha indicato alla presidente del Consiglio comunale e ai capigruppi il nome di Luca Cassiani come amministratore unico. Cassiani, avvocato di professione, era stato consigliere comunale e presidente della Commissione Cultura durante l’amministrazione Fassino, e successivamente consigliere regionale.

Nominati anche i componenti del Collegio sindacale di Fct e un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione 20 marzo 2006, Silvana Secinaro, professoressa associata di Economia aziendale del dipartimento di Management dell’Università.