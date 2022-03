Estate 2022, pubblicato il bando per i Punti Verdi 

È stato pubblicato oggi, e scadrà il 20 aprile, il bando per i Punti Verdi torinesi, programma biennale di eventi e manifestazioni per l’estate 2022-23 nel periodo fra il primo giugno e il 30 settembre. Il palinsesto, organizzato con il coinvolgimento di enti, associazioni e operatori del settore, prevede “appuntamenti di natura culturale, ricreativa, sociale e di pubblico spettacolo/trattenimento, sostenibili dal punto di vista ambientale” con un’attenzione particolare al coinvolgimento di aree verdi periferiche, mentre è escluso l’utilizzo delle piazze storiche del centro città.

La richiesta ai partecipanti al bando è di presentare, per l’area individuata, un programma a valenza biennale dettagliato in numero e tipologia di attività e una calendarizzazione per gli eventi 2022, di massima per quelli relativi al 2023. Il budget previsionale destinato alla produzione dei progetti è di 300 mila euro per ciascun anno e sarà compito della Fondazione per la Cultura reperire i fondi sensibilizzando enti pubblici e privati.

Due le categorie di progetti previste, quelli con budget maggiore o uguale a 80 mila euro e con una programmazione di un minimo di 20 giornate di attività anche non consecutive e progetti con budget maggiore o uguale a 20 mila euro e minore di 80 mila euro con una programmazione di un minimo di 10 giornate anche non consecutive. Per le attività esclusivamente ricreativo culturali è prevista l’esenzione del canone per il suolo pubblico, mentre le attività commerciali, la cui superficie non dovrà superare la metà di quella complessiva, avranno una riduzione del 50%.