Post antisemita, Monica Amore denunciata dalla comunità ebraica

Dopo le polemiche e gli insulti sui social il caso di Monica Amore, la consigliera M5s al centro dello scandalo per un post dai contenuti antisemiti nei giorni scorsi, finisce per vie legale.

Infatti, la pentastellata della maggioranza Appendino è stata denunciata dalla comunità ebraica di Torino per diffamazione con l’aggravante dell’odio razziale. A presentare la denuncia in procura per conto del presidente della comunità, Mario Disegni, è stato l’avvocato Tommaso Levi. Il documento trova ora sul tavolo del pm Emilio Gatti.

Nei giorni scorsi Monica Amore aveva chiesto di incontrare la comunità ebraica per chiedere scusa, ma la comunità non si era detta disponibile. La consigliera aveva rimosso il post dopo che c’erano state le prime reazioni e si era giustificata dicendo di non aver notato le vignette razziste.