Polo del ‘900, Alessandro Bollo riconfermato direttore

Unanime la decisione che riconferma Alessandro Bollo direttore del Polo del ‘900 di Torino.

Biellese, classe 72, esperto di management e progettazione culturale, Bollo è alla guida del Polo del ‘900 dal 2017.

Tre anni di mandato alle spalle, di coordinamento e gestione dei molteplici servizi e attività del Polo, che hanno portato il Consiglio di Amministrazione – composto da Sergio Soave, presidente della Fondazione Polo del ‘900; Sandra Aloia, Fondazione Compagnia di San Paolo; Massimo Coda, Fondazione Compagnia di San Paolo; Franco Quesito, Città di Torino e Gianfranco Morgando, rappresentante dei 22 Enti partecipanti – a prorogare l’incarico di Bollo anche per il prossimo biennio.

“Il CdA della Fondazione Polo del ‘900 ha rinnovato all’unanimità l’incarico di direttore al dott. Alessandro Bollo – sottolinea Sergio Soave, Presidente del Polo del ‘900 – in relazione alla straordinaria qualità del suo impegno nel triennio trascorso in cui ha saputo superare brillantemente tutte le previste e impreviste difficoltà di coordinamento, organizzazione, innovazione, che si sono presentate. Il CdA ha sottolineato inoltre come la crescita del valore della produzione, (+133% nell’ultimo biennio) ben oltre le più rosee previsioni, abbia comportato un aumento significativo dei compiti e delle responsabilità inizialmente richieste alla figura del direttore. E ha ricordato – conclude Soave – come grazie al suo contributo determinante siano pervenuti al Polo del ‘900 riconoscimenti nazionali quali il 1°Premio Cultura di gestionedi Federculture nel 2019 e il recente 1°Premio Gianluca Spina per l’innovazione digitale nei Beni e Attività culturali”.