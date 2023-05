Il Politecnico di Torino aprirà un suo ufficio a Tokyo diventando il primo ateneo in Italia a farlo. Un’iniziativa che mira a coordinare, promuovere e potenziare le attività negli ambiti della didattica, della ricerca e in particolare della terza missione con il Paese del Sol Levante. L’ufficio verrà inaugurato ufficialmente a luglio alla presenza del rettore, Guido Saracco, e dell’ambasciatore italiano a Tokyo, Gianluigi Benedetti.

“Il nostro intento – ha detto il rettore in un video di saluto – è di fare conoscere non solo l’eccellenza del nostro ateneo, ma di offrire importanti occasioni di cooperazione e sviluppo per il nostro sistema di imprese e di istituzioni”. “Supportiamo con forza questa nuova impresa – ha affermato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo – che porterà lontano il nome della nostra città e sarà un’antenna preziosa per l’internazionalizzazione del nostro sistema territoriale”.

Attualmente in Giappone si sta aprendo una stagione propizia alle collaborazioni industriali che potranno coinvolgere e far collaborare industrie, istituzioni e università. “Il Politecnico ha voluto consolidare e rilanciare un trentennio di attività in Giappone attraverso la creazione – primo ateneo in Italia – di un ufficio indipendente, che permetta ai nostri docenti e ricercatori di disporre di una base operativa sul posto e di creare nuove sinergie e reti, con il coinvolgimento degli attori del nostro territorio” ha sostenuto la prorettrice Laura Montanaro.