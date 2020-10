Pinerolo, raddoppiano i Punti Acqua Smat

Pinerolo ha un nuovo Punto Acqua Smat: collocato nella Frazione Riva di Pinerolo si aggiunge a quello di Piazza Terzo Alpini. Un ottimo strumento per sostenere il consumo dell’acqua di rubinetto a chilometro zero per usi alimentari.



La qualità dell’acqua offerta dal Punto Acqua è infatti garantita dai controlli che i laboratori del Centro Ricerche Smat effettuano quotidianamente presso i centri di produzione, di trattamento e sulle reti di distribuzione. E al consumatore consente un notevole risparmio con anche beneficio dell’ambiente potendo scegliere bottiglie di vetro riutilizzabili.



Il Punto Acqua Smat offre gratuitamente acqua a temperatura ambiente e refrigerata mentre per quella frizzante dopo i primi 15 giorni gratuiti il costo sarà di 5 centesimi ogni litro e mezzo. Per il pagamento si potrà utilizzare la propria carta bancaria o postale attraverso lettore Pos. Le carte accettate sono quelle dei circuiti Pagobancomat, VISA, Maestro, Mastercard, dotate di lettura “contact-less”. Al momento del primo acquisto sarà necessario abilitare la propria carta: verrà richiesta una ricarica di 5 euro come “borsellino virtuale” abbinato alla carta utilizzata e che potrà essere usata anche negli altri chioschi. Tutte le operazioni non hanno alcun costo aggiuntivo.



Il Punto Acqua di Pinerolo in piazza Terzo Alpini è stato inaugurato nel 2011 e da allora ha erogato 4,995 milioni litri di acqua, che rappresentano un risparmio di 3.300.000 bottiglie di plastica da un litro e mezzo con un risparmio di oltre 620 milioni di euro.



Per informazioni è a disposizione, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il Numero Verde Assistenza Utenti 800 010 010