Didattica a distanza e centri commerciali chiusi nei weekend: Cirio firma nuova ordinanza

Conferma le indiscrezioni della vigilia Alberto Cirio con la nuova ordinanza firmata per evitare il diffondersi del Covid.

Didattica a distanza per le scuole superiori dal secondo all’ultimo anno e centri commerciali chiusi nel weekend ad eccezione degli alimentari.

- Advertisement -

“Questa ordinanza vale per tutto il Piemonte. Servono regole rigorose per evitare un nuovo lockdown generale” ha spiegato Cirio.

- Advertisement -

Per quanto riguarda le scuole dunque da lunedì tutti gli istituti superiori dovranno prevedere il 50 per cento di didattica a distanza ad eccezione delle classi prime. Una scelta spiega Cirio “legata ai trasporti: dentro gli edifici scolastici c’è la massima sicurezza contro i contagi, ma abbiamo visto scene di bus pieno”.

Ad essere interessati dall’ordinanza sono 135 mila studenti che andranno in aula a settimane alterne per almeno un mese. “Riduciamo così di 70mila ragazzi il numero di chi ogni giorno prende i mezzi” spiega Cirio. “Crediamo nell’importanza della didattica in presenza soprattutto per i più piccoli e abbiamo scelto di fermare solo la fascia di età che non necessita la presenza di un familiare accanto non intaccando così anche l’organizzazione familiare”.

Da sabato saranno chiusi anche i centri commerciali tranne che per i supermercati. “Sono luoghi in cui si crea assembramento e inoltre noi siamo confinanti con la Lombardia e dobbiamo evitare che eccessivi spostamenti tra le regioni. Ed evitare così la chiusura di ristoranti e parrucchieri”.