Pinerolo, 23enne uccide la madre a colpi di martello

Rubina Kousar è il nome della donna di 45 anni uccisa con un martello questa mattina dal figlio 23enne, Imram Ahmad, a Pinerolo in un’abitazione di via Sommeiller. Entrambi sono di origini pachistane. A dare l’allarme è stato il marito della vittima. L’uomo si è recato al comando della polizia municipale e ha detto al piantone: “Sangue, mio figlio è a terra”. Quando la pattuglia dei vigili è arrivata nell’abitazione ha trovato la donna ferita in cucina. Il figlio aveva ancora il martello in mano e non ha proferito parola. Nonostante i soccorsi per la donna non c’è stato niente da fare ed è deceduta poco dopo.

A quanto si apprende domenica era stata segnalata alle forze dell’ordine una lite in famiglia nello stesso appartamento, durante il quale era rimasto ferito a un dente il padre, colpito dal 23enne.

In una nota il Comune di Pinerolo commenta l’accaduto: “La Città di Pinerolo è sotto shock di fronte all’omicidio di una sua cittadina, avvenuto questa mattina per mano del suo stesso figlio. Ci stringiamo alla famiglia della vittima e alla comunità, attoniti di fronte a un gesto così feroce e criminale. Ringraziamo le forze dell’ordine e la polizia locale per essere intervenute e per la professionalità e sensibilità dimostrata in questa terribile situazione”.