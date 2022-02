Per San Valentino profilattici in Consiglio comunale

Due preservativi, uno maschile e uno femminile, sono stati distribuiti oggi in Consiglio Comunale dalla Cellula torinese dell’Associazione Luca Coscioni.

Destinatari “dell’omaggio” il sindaco Stefano Lo Russo, la Giunta Comunale e i Capigruppo presenti per la seduta.

Ad accompagnare il gesto una lettera con la quale la Cellula ha voluto sensibilizzare sull’uso del profilattico, ma soprattutto mettere in luce l’esistenza e la scarsa reperibilità dei preservativi per i genitali femminili e dei “Dental Dam”, fogli di silicone per sesso orale, che prevengono malattie come le neoplasie del cavo orale, causate da papillomavirus.

Mentre un classico e tradizionale condom può essere infatti trovato all’ultimo minuto e con estrema facilità in qualsiasi distributore automatico, il preservativo vaginale, così come il Dental Dam, sono estremamente difficili da reperire anche nelle farmacie e obbligano i consumatori a ordinarli preventivamente su siti e- commerce.

Con questo atto si è chiesto all’Amministrazione Comunale un impegno concreto affinché tutti i profilattici, maschili e femminili, siano disponibili almeno nelle farmacie comunali e di estendere la riduzione della tassazione per i profilattici così come già fatto per i prodotti sanitari femminili.