Pd Torino, Spazio Aperto si trasforma in spazio online: ecco come

Per stare vicini alla gente in questo momento particolare di emergenza Coronavirus e continuare a fare attività di approfondimento politico, il Partito Democratico di Torino ha deciso che Spazio Aperto si trasformerà anche in uno “spazio online”.

Spiegano Mimmo Carretta, segretario metropolitano e Saverio Mazza, responsabile organizzativo del Pd: “L’intenzione è fare dirette, quando potremo dal lunedì al venerdì nel tardo pomeriggio tramite la pagina Facebook Spazio Aperto Pd Torino torino@spazioapertopdtorino affrontando varie tematiche.

La “prima” sarà oggi alle 18,30, da titolo “Emergenza Covid 19 – il ruolo dell’Europa”, modera Diego Sarno, ospiti Mimmo Carretta Segretario Metropolitano PD e Piero Fassino Deputato.

“Riprenderemo Martedi 14 alle 18 con il capogruppo in Regione Mimmo Ravetti, e i consiglieri regionali Raffaele Gallo e Daniele Valle per discutere di situazione sanitaria in Piemonte. Mercoledì 15 alle 19.30 sarà il turno del capogruppo di Torino Stefano Lo Russo. Il 16 alle 17.30 dialogo a distanza tra Gianni Cuperlo e il il presidente del PD Torino Domenico Cerabona. A seguire altri incontri che stiamo organizzando e che comunicheremo puntualmente sulla nostra pagine Facebook”, concludono Carretta e Mazza.