La Ferrero dona 4000 uova di Pasqua all’Asl To3

Gran gesto da parte della Ferrero, rinomata azienda piemontese, leader nel settore dolciario a livello mondiale.

La Asl To3 ha reso noto che la Ferrero ha donato quasi 4000 uova di Pasqua Kinder Gran Sorpresa a tutte le aziende sanitarie del Piemonte.

Sarà una Pasqua molto, ma molto strana quella che sta per arrivare. Ma di sicuro non mancherà di momenti dolci, anzi dolcissimi.

Il gesto è arrivato come segno di vicinanza e di solidarietà nella battaglia contro il coronavirus. Un sorriso che è arrivato negli ospedali di Pinerolo, Rivoli e Susa, dove le uova sono già state consegnate, e che sta arrivando in queste ore in tutte le strutture e le sedi Asl sul territorio.

Flavio Borasso dg dell’ Asl To3 ha detto: “Desidero ringraziare personalmente la Ferrero per il bellissimo gesto, che ha un valore di grande rilevanza simbolica e concreta. Stiamo ricevendo segnali di affetto e di generosità da parte di tante aziende e di tanti cittadini che in queste settimane stanno dando il loro contributo in questa battaglia, ognuno con le proprie possibilità. Questi aiuti sono di estrema importanza e ci confortano: restando uniti supereremo l’emergenza”.

La Ferrero non è la sola ad aver fatto il gesto di solidarietà.

Pochi giorni fa l’associazione Claudio Bassi Onlus di Orbassano ha donato 60 uova di Pasqua senza glutine per i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria di Pinerolo e di Rivoli e per le farmacie ospedaliere di entrambe le strutture e un imprenditore del Pinerolese la famiglia Genovesio ha donato colombe pasquali prodotte dalla propria azienda dolciaria per il personale sanitario dell’ospedale di Pinerolo.