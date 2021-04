Pannolini Pillo: prodotti Made in Italy per la cura del proprio bambino

La nascita di un bebè, indubbiamente, è uno degli eventi più belli e più gioiosi per una famiglia.

Un bambino, o bambina, portatore sano di allegria, una nuova vita che travolge e sconvolge la routine e la quotidianità familiare.

L’arrivo di un neonato, però, comporta anche un forte senso di responsabilità, di cura e di attenzione, al fine di garantire la miglior qualità di vita al piccolo.

Indubbiamente, tra i prodotti a cui prestare particolare attenzione sono da annoverare i pannolini. Soprattutto nei primi anni di vita e fino a quando il bambino non imparerà ad utilizzare il vasino, se ne farà un grande utilizzo. Non è un caso, infatti, che la spesa legata all’acquisto dei pannolini sia tra le più importanti sostenute dalle famiglie.

Pannolini pillo una dimostrazione di amore

Prendersi cura del proprio bambino, o bambina, significa saper scegliere con cura ogni prodotto che verrà a contatto con la delicata pelle del neonato.

I pannolini sono, si potrebbe affermare, il primo indumento che indosserà l’infante, ed è estremamente necessario optare per l’acquisto di prodotti che possano garantire il massimo comfort e che rispettino gli standard di qualità necessari per evitare arrossamenti e comparsa di macchie sulla pelle.

I pannolini Pillo sono prodotti in Italia, disponibili in più taglie e sono stati pensati, e studiati, per accompagnare adeguatamente il bambino nella quotidianità tipica dei primi anni di vita. I pannolini devono rispondere a standard qualitativi alti, in quanto la loro funzione è quella di contenere adeguatamente le feci e le urine del bambino senza, naturalmente, provocare disagi al bebè sia per quanto riguarda la comparsa di irritazioni che per quanto concerne la libertà di movimento. Un buon pannolino, che possa definirsi tale, non deve permettere la fuoriuscita di prodotto liquido oppure semiliquido e deve svolgere anche una funzione di contenimento degli odori.

Quali sono le taglie dei pannolini Pillo?

In commercio, sia in punti vendita fisici che online, è possibile trovare prodotti in grado di soddisfare le richieste dei neogenitori in merito alla ricerca dei pannolini adatti a seconda della crescita del bambino. È, a tal proposito, possibile procedere all’acquisto di pannolini adatti per accompagnare il bambino in ogni fase dello sviluppo; sarà compito dei neogenitori optare per l’acquisto dei prodotti più indicati.

Una prima cernita dei prodotti, al fine di acquistare quello più indicato, può essere fatta basandosi sul peso del bambino e confrontandolo con i chilogrammi indicati sulla confezione dei pannolini.

Naturalmente, è preferibile optare per pannolini che appartengono alla fascia di peso superiore a quella reale del bambino. In quanto, sarebbe opportuno che i pannolini non stringessero eccessivamente sul pancino del bambino, consentendogli libertà di movimento e comodità.

Quali sono le caratteristiche dei pannolini Pillo?

Tra le caratteristiche da tener in considerazione vi è, senza dubbio, la capacità di poter trattenere gli odori ed i liquidi prodotti dal bambino. Un’altra caratteristica dei pannolini in analisi attiene ai costanti e frequenti test dermatologici a cui sono sottoposti. Inoltre, non possono essere classificati come pannolini biodegradabili o compostabili, ma alcune fonti li considerano essere meno chimici rispetto ad altri prodotti ugualmente in commercio.

Quando si tratta di neonati le premure e le attenzioni non sono mai abbastanza. Saper scegliere i prodotti è una forma di amore per il proprio bambino.