Nuova Open night dei vaccini venerdì 2 luglio

Nuova Open Night per tutti gli over 18 del Piemonte che vogliono vaccinarsi. Venerdì 2 luglio dalle ore 20 alle ore 24 sarà possibile farlo nel centro vaccinale della Fondazione Compagnia di San Paolo in via Gorizia a Torino.

Potranno partecipare all’Open Night tutti i residenti in Piemonte che non abbiano un appuntamento fissato prima del 14 luglio o a cui non sia già stata somministrata la prima dose.

Per accedere sarà necessario prenotarsi sul portale Il Piemonte ti vaccina a partire dalle ore 9 del 1 luglio.