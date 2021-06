Crocetta, fiaccolata silenziosa contro il degrado del quartiere

Una fiaccolata silenziosa per denunciare i problemi del quartiere Crocetta. L’iniziativa prenderà il via alle ore 21 di mercoledì 30 giugno da corso De Gasperi angolo via Colombo.

“Furti, atti vandalici, scippi, ecc stanno portando al degrado la nostra ex bella zona Crocetta” si legge nei volantini affissi e diffusi per le strade. “Fiaccolata silenziosa per sensibilizzare il Comune di Torino sulle problematiche che stanno affliggendo il quartiere”.

Ad organizzare la manifestazione Nico Drago, barista di zona che già in primavera si era incatenato e iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le misure anti-Covid.