Novak Djokovic positivo al Coronavirus

Il tennista serbo Novak Djokovic è risultato positivo al test per il Coronavirus. Cinque i casi di positività individuati all’Adria Tour, evento benefico da lui promosso, svoltosi a Zara, tra questi c’è anche il tennista bulgaro Grigor Dimitrov, il croato Borna Ćorić e il serbo Viktor Troicki.

Il tennista croato aveva già suscitato parecchie polemiche a causa della sua condotta, legata sopratutto al suo rifiuto di prendere precauzioni contro il contagio. Nonostante la pericolosità della situazione Djocovic ha preferito non sottoporsi, in un primo momento, al test per individuare il Covid_19 e tornare in Serbia dove poi, in un secondo momento, si è sottoposto a tampone, risultando positivo.

Già tempo fa il campione serbo aveva minacciato di lasciare il mondo del tennis se avesse dovuto vaccinarsi, perseguendo le sue convinzioni legate al movimento No-vax.

A seguito della notizia il tennista ha indetto una conferenza stampa nel quale ha dichiarato: “Tutto quello che abbiamo fatto è stato fatto con il cuore e con intenzioni sincere. Il nostro torneo aveva un carattere umanitario con l’idea di aiutare i tennisti della regione, per consentire loro di giocare, di guadagnare qualcosa in modo da superare meglio questo difficile periodo. Abbiamo organizzato il torneo quando il virus si era indebolito – ha aggiunto – pensando che ci fossero le condizioni per il suo svolgimento. Mi dispiace tantissimo per tutti i casi di contagio. Seguo i consigli dei medici e spero che il numero dei contagiati non crescerà e non vi saranno complicazioni sanitarie”.

Per Novak quindi, è scattata la quarantena, che trascorrerà con la moglie, anch’essa risultata positiva.