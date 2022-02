Torna libero Emilio Scalzo, il militante No Tav estradato in Francia perchè accusato di violenze durante un corteo No Border in territorio transalpino.

La Corte di Appello di Grenoble ha revocato – sembra per un vizio di forma – il mandato di arresto europeo. Resta però in vigore una misura restrittiva con obbligo di dimora e di firma in una località francese.