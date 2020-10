Montascale, un utile aiuto per arrivare dove si vuole

Non avere limiti alla propria mobilità è una cosa bellissima, si sa. Poter andare dove si vuole senza problemi o difficoltà è il desiderio di tutti. Per questo non trovarsi più nelle condizioni fisiche ideali per muoversi può essere molto frustrante. Per fortuna l’innovazione tecnologica negli ultimi decenni ha permesso di ovviare a molte di queste problematiche e aiutare chi si trova in difficoltà.

Un esempio? Il montascale. Pensate a non poter più salire le scale di casa vostra, magari trovarvi isolati al piano di sotto senza poter accedere a quello superiore. Oppure tentare di farlo rischiando ogni volta di cadere e farvi male. Avere un montascale permette di evitare tutto questo e potersi liberamente muovere in casa propria con serenità.

Scegliere il montascale giusto

Ovviamente quando si tratta di scegliere un montascale ci sono vari aspetti da considerare. Il primo è di affidarsi a professionisti esperti e seri come handicare-montascale.it che potranno fornire la soluzione migliore per la propria scala con preventivi e progetti personalizzati.

Infatti, i prodotti offerti sono estremamente personalizzabili a seconda delle esigenze del cliente e del tipo di scala su cui si va ad intervenire: possono ad esempio esistere montascale per scale rettilinee e per scale curve, e con più di una curva. Allo stesso modo è possibile prevedere montascale da interni, per collegare due piani di una casa, ma anche da esterni, per scendere in giardino e salire in veranda, e dotati di rivestimenti di protezione anti-umidità per resistere alla pioggia.

Le moderne tecnologie inoltre hanno fatto fare passi da gigante anche in questo settore: dimenticatevi i montascale ingombranti, lenti e rumorosi di un tempo, ora sono sempre più compatti e funzionali. E nel mettere a punto il progetto si potrà scegliere anche colore e design.

Un montascale usato?

Certo i montascale sono utili, in molti casi indispensabili, ma non troppo economici. D’altronde si va a pagare un importante intervento e la sicurezza e la qualità del prodotto installato sono fondamentali. Per questo quando si sceglie di istallarne uno è bene non voler risparmiare dove non si può. Un buon compromesso però può essere scegliere un montascale usato. Si tratta infatti di apparecchi ricondizionati che proprio per questo costano meno che uno nuovo. L’unica accortezza è affidarsi sempre a professionisti trattandosi nelle specifico di macchinari costruiti e precedentemente montati su altre scale e che di conseguenza necessitano un sapiente adattamento.

Come utilizzare il montascale

Il montascale nasce per aiutare chi per età e problemi fisici non può salire le scale da solo. Per questo anche il loro utilizzo deve essere quanto più comodo e semplice possibile. I montascale hanno di solito una pedana poggiapiedi, un sedile imbottito e una cintura di sicurezza con cui legarli. Vengono comandati da un joystick che permette di muoverli nella direzione desiderata. Inoltre i montascale sono anche pratici da compattare: un solo pulsante li fa chiudere in modo da occupare poco spazio e lasciare libero l’accesso.