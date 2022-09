Montaruli: “A Torino vinceremo”. E attacca Appendino: “Non si è ricandidata a sindaca per paura di perdere”

Augusta Montaruli non scappa. La parlamentare di Fratelli d’Italia si dichiara pronta alla sfida elettorale e sicura di poter ottenere un risultato vincente.

“Ho chiesto al mio partito di essere ricandidata lì dove ero stata eletta perché credo che non si debba scappare dai propri territori, perché credo che questo territorio abbia bisogno e quindi che sia giusto dare nuovamente il proprio nome alla conferma dei cittadini. FdI ha la candidatura all’uninominale in entrambi i collegi della città e questo è anche un segnale all’elettorato del centrodestra, noi nella vittoria di una città come Torino ci crediamo”.

“Ho visto il consenso crescere e il consenso cresce tanto più tu accetti la sfida e io la accetto perché credo che sia giusto che gli elettori del centrodestra sappiano che in FdI possono trovare quelle persone che non si arrendono, che da questa città non scappano”, aggiunge Montaruli.

Sua rivale al collegio sarà l’ex sindaca Chiara Appendino, a cui non manca di lanciare una stoccata: “Faccio una valutazione personale con tutto il rispetto dell’avversario – dice -: chi è sindaco uscente, ha fatto solo un mandato e non si ricandida per me è assolutamente incomprensibile. Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma in 6 mesi non credo ci siano grandissime motivazioni di cambio se non quella di un calcolo sul fatto che esisteva la regola del doppio mandato. La verità – conclude – è che Appendino, secondo me, sapeva che poteva perdere e quindi è scappata, io non sono una che scappa”.