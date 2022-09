Unito, niente tasse per Isee sotto i 23mila euro e rimborsi a chi viaggia sui mezzi

L’Università di Torino a sostegno degli studenti colpiti dai rincari. È stato infatti stabilito che non ci saranno tasse per chi ha

un Isee fino a 23.000 euro mentre 3 milioni sono stati stanziati per sconti agli studenti sul trasporto pubblico locale. E’ l’annuncio dell’Università degli studi di Torino per l’anno accademico 2022/2023.

Oltre alla no tax area fino a 23.000 euro, saranno previsti contributi ridotti fino a 40.000 euro di Isee. Per i mezzi pubblici, a settembre Unito pubblicherà un bando per la richiesta di rimborso delle spese di acquisto dell’abbonamento annuale o su più mesi ai servizi di trasporto Gtt. Agli utenti universitari sarà rimborsato l’80% del costo dell’abbonamento, fino a un massimo di 400 euro, e l’assegnazione del rimborso seguirà l’ordine dell’Isee fino all’esaurimento dei tre milioni stanziati.

Gli studenti internazionali potranno versare il contributo onnicomprensivo unico in base al Pil del paese (aggiustato per il potere d’acquisto) oppure in base all’Isee parificato con ulteriori riduzioni previste. L’Università ricorda che sul sito di Unito è disponibile il simulatore di tasse e contributi, e che è attivo il servizio ‘Isee universitario Caf’ che aiuterà a presentare la domanda all’Inps, un servizio online gratuito e riservato agli studenti in possesso di un account in Unito.