Mohamed Moez Belhassine (min. Turismo Tunisia): “Onorati di essere ad Artigiano in Fiera ”

(Adnkronos) – “Ogni anno festeggiamo l’amicizia, il legame storico e culturale che unisce Tunisia e italia. Qui sono più di cento gli artigiani che portano l’eccellenza dell’artigianato tunisino in Italia e in particolare in Lombardia. Uomini e donne che mostreranno a italiani e stranieri le qualità del nostro artigianato”

Con queste parole, Mohamed Moez Belhassine, ministro del Turismo della Tunisia, ha esternato la sua soddisfazione per l'inaugurazione nel padiglione della Tunisia della ventisettesima edizione della Fiera dell'Artigianato. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/12/20230212_ADN_PILLOLA_MINISTRO_TUNISIA.mp4"